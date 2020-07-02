ДБР поверне у військові частини Повітряних Сил вилучені прилади

Слідчі повернули 3 прилади до однієї з військових частин Повітряних Сил ЗСУ, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні.

Про це йдеться у заяві Державного бюро розслідувань з приводу вилучення військової техніки Повітряних сил ЗСУ.

"Слідчі Державного бюро розслідувань у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за матеріалами Головного управління військової контррозвідки СБУ, 1 липня 2020 року провели санкціоновані огляди військової техніки на території кількох військових частин Повітряних сил Збройних сил України. У ході слідчих дій було вилучено 7 приладів НВЧ (клістрони). Того ж дня слідчі ДБР повернули 3 прилади до однієї з військових частин, ще 4 прилади буде повернуто сьогодні", - зазначається у заяві.

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Керівництвом Державного бюро розслідувань ініційовано проведення службового розслідування, під час якого буде надана оцінка правомірності дій працівників ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі ДБР прийшли з обшуками у три зенітні ракетні бригади Повітряних сил та вилучили обладнання, яке забезпечує систему протиповітряної оборони країни.