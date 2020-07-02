Профільний комітет Ради визначився з кандидатами в комісію з відбору директора ДБР

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності визначив кандидатури, які рекомендуватиме для затвердження представниками ВР у комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Держбюро розслідувань.

Таке рішення члени комітету ухвалили на засіданні у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після проведення рейтингового голосування щодо 6 кандидатур найбільше голосів здобули Андрій Козлов, Лідія Москвич та Василь Нор.

Комітет одностайно підтримав включення їх до подання Верховній Раді до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 червня відхилила проєкт постанови "Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Державного бюро розслідувань" (№3592).

24 грудня 2019 р. Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань", який передбачає перезапуск відомства, зокрема призначення нового керівництва. Згідно з документом, Президент призначає нового директора ДБР за поданням конкурсної комісії, без подання Прем'єр-міністра України.

Трьох із дев’яти членів конкурсної комісії має делегувати Верховна Рада. Ще по три кандидатури подають Президент і уряд.

27 грудня 2019 р. Президент звільнив Романа Трубу з посади директора ДБР.