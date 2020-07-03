Естонія та Литва допоможуть українським освітянам розробити стандарти роботи для вишів

Агентства забезпечення якості вищої освіти Естонії та Литви висловили підтримку та готовність допомагати українським колегам у створенні рекомендацій для забезпечення внутрішніх систем якості вищої освіти в Україні.

Така співпраця була започаткована під час онлайн-зустрічей, організованих нещодавно Координатором проєктів ОБСЄ для Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з цими іноземними установами, йдеться на сторінці Координатора проєктів ОБСЄ у Facebook.

Як зазначається, на першому етапі перемовин у червні представники Естонського агентства якості вищої та професійної освіти (EKKA) та Литовського центру оцінки якості вищої освіти (SKVC) поділилися власним досвідом роботи.

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Так, наприклад, університети та інститути Естонії мають дотримуватися щонайменше 12-ти різноманітних стандартів, в тому числі у сфері стратегічного менеджменту, академічної доброчесності, та, чи не найголовніше, - культури якості освіти. Заклади вищої освіти Литви мають відповідати чотирьом основним вимогам, серед яких якісний стратегічний менеджмент, наявність ефективних внутрішніх систем забезпечення якості, високий рівень навчальних та дослідницьких програм, а також вплив на регіональний та національний розвиток. Окрім зовнішньої оцінки якості вищої освіти, литовські заклади проходять оцінку та акредитацію навчальних програм, зовнішню оцінку іноземними інституціями, і загалом мають досить складну систему вимог до якості освітніх послуг.

Велика кількість таких вимог в обох країнах поєднується з прозорістю роботи агентств та всебічним обговоренням результатів акредитацій і оцінок. Відповідні звіти узгоджуються із ЗВО, є відкритими для широкого загалу, повинні бути опубліковані на вебсайтах самих навчальних закладів.

Досвід естонських та литовських колег, як зазначив голова НАЗЯВО Сергій Квіт, буде надзвичайно корисним для українського агентства при створенні рекомендацій щодо забезпечення систем внутрішньої якості вищої освіти та в багатьох інших сферах.