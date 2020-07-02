СКВОР продовжує співпрацю з освітянами України та діаспори

Світова Координаційна Виховно-Освітня Рада (СКВОР), в рамках державної політики Нової української школи (НУШ), продовжує підтримувати реформування системи освіти України.

Про це повідомляється на сайті СКУ.

“Ми домовлялися провести цього року Літній інститут у звичному форматі. Але, на жаль, світова пандемія нам в цьому перешкодила. І коли наші українські колеги звернулися до нас, ми пішли їм на зустріч і вирішили разом розпочати роботу над навчальними матеріалами для професійного розвитку освітян,” - сказала мґр. Надія Луців, Голова СКВОР (1998-2008 рр) та Директор ІПРВ.

Як зазначається, впродовж липня освітяни України і діяспори, члени Інституту Професійного Розвитку Вчителів (ІПРВ-СКВОР) будуть впорядковувати педагогічні матеріали за останні два роки роботи Літніх інститутів. Наступним кроком стане створення освітнього ресурсу.

Напрацьовані командами з Канади та України матеріали освітяни зможуть використовувати в своїй практичній роботі. Координацією цієї ініціативи зайнялася др. Оксана А. Винницька-Юсипович, Голова СКВОР (2008-2018 рр).

“Нам дуже потрібна підтримка наших канадських колег в цей час світової пандемії. Цього літа ми будемо разом працювати над тим, щоб створити ресурс, який згодом зможемо запустити в мережевому та очному форматах,” - сказала Катерина Гороховська, член ІПРВ й координатор Літнього інституту в Україні.

Як відомо, у 1992 р. при СКВОР був створений Інститут Професійного Розвитку Вчителів (ІПРВ-СКВОР) метою якого було ділитися педагогічним досвідом з освітянами України. В 1993-2007 роках було проведено 14 Літніх інститутів під час яких освітяни діяспори ділилися сучасними технологіями та досягненнями освітньої науки у світі. Одним з відчутних результатів такої співпраці були надруковані україномовні підручники для професійного розвитку директорів шкіл, учителів історії, учителів початкових класів та вихователів, дитячих садочків.

У 2018 році, у співпраці з освітянами Львова та підтримки Міністерства освіти і науки (МОН) України, СКВОР відновила Літні інститути. У 2019 році заняття Інституту пройшли у Львівській та Закарпатській областях (міста Львів та Мукачеве). Запорукою успіху стала співпраця з Управлінням освіти м. Львова (керівник Зоряна Довганик) та Навчально-методичним центром освіти м.Львова (керівник Леся Приставська).

