Шмигаль не виключає дистанційного навчання у школах із 1 вересня

Уряд передбачає можливість дистанційного навчання в школах, що, втім, не відміняє традиційного навчального процесу.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Стосовно освітнього процесу восени. Весь світ готується до другої або третьої хвилі коронавірусу, тому дуже важливо мати змогу в умовах пандемії, яка не припинилася, яка продовжується і наростає в світі, розуміти, що ми маємо змогу навчати наших дітей незалежно від ситуації з пандемією світовою. Тому можливість дистанційного навчання ми передбачаємо і працюємо над тим, щоб вона була більш якісною, повноцінною і давала змогу дітям у разі загрози епідемії проходити навчання дистанційно. Але це, звичайно, змога. Ніхто не відміняє класичного, традиційного процесу (навчання - ред.)”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що за умови помірного розвитку ситуації навчальний процес у школах буде розпочатий з дотриманням елементів захисту дітей і вчителів, що передбачає масковий режим, дезінфекцію, дотримання дистанції.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 12 березня було запроваджено карантин.

До 31 липня відповідно до рішення уряду діє адаптивний карантин. Зокрема, заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більш як 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден.

Станом на 3 липня в Україні лабораторно підтверджено 46 763 випадки COVID-19, зокрема за добу 876.

Фото: МОН