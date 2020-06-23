У МОН спростували перехід шкіл на дистанційну форму навчання

У Міністерстві освіти та науки спростували інформацію, що з 1 вересня 2020 року учні переходять на дистанційну форму навчання.

Про це заявила т.в.о. Міністра освіти та науки Любомира Мандзій, передає "Урядовий портал".

“МОН не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання. Рішення про те, чи безпечно буде учням повертатись за парти 1 вересня, прийматимуть Комісія ТЕБ і НС та Головний державний санітарний лікар на основі епідеміологічної ситуації й не раніше серпня, ближче до старту навчального року. Наразі МОН готується до нового навчального року. Зокрема, спільно з Головним санлікарем ми готуємо вимоги для роботи шкіл в умовах пандемії – щодо правил дезінфекції, підготовки приміщень, перебування учнів у школі тощо”, – зазначила Мандзій.

Міністерство також систематизує досвід освітнього процесу з використанням дистанційних технологій під час карантину в березні-травні 2020 року та оновлює законодавство, щоб учням, вчителям і директорам було зрозуміло, як працювати під час карантину та в умовах пандемії.

Зокрема, це стосується Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти, проєкт якого запропоновано для громадського обговорення. Документ має на меті врегулювати особливості дистанційного навчання саме в закладах загальної середньої освіти, зокрема на основі досвіду, отриманого під час дистанційного навчання на карантині наприкінці 2019/2020 навчального року.

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“Положення про дистанційне навчання затверджено ще 2013 року. І вимушений перехід на дистанційний формат під час пандемії COVID-19 показав нам слабкі місця у шкільній освіті. Тому зараз ми працюємо над тим, щоб дистанційна освіта відповідала реальним потребам і можливостям учнів та педагогів. Це стосується організації освітнього процесу, розвитку вчителів і, найголовніше, технічних можливостей учнів та педагогів”, – додала Любомира Мандзій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції з 12 березня було запроваджено карантин, були усі навчальні заклади.

До 31 липня відповідно до рішення уряду діє адаптивний карантин. Зокрема, заборонено відвідування закладів освіти її здобувачами в групах більш як 10 осіб, крім участі у державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішньому незалежному оцінюванні, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів “КРОК”, а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, членів екіпажів торговельних суден, зокрема тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки судноводіїв малих/маломірних суден.