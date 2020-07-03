Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за "п'яне" водіння

Президент України повернув до ВР зі своїм підписом закон, який скасовує кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради.

Ідеться про закон №3314, що передбачає зміни законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Станом на 1 липня Президент його не підписав і формально в дію вступив законопроєкт про кримінальну відповідальність, ухвалений ще восени 2018-го. Він мав набути чинності саме 1 липня.

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Як зазначається на сайт ВР, 17 червня закон №3314 було ухвалено Верховною Радою, а 23-го – направлено на підпис Президенту. 2 липня документ повернуто з підписом глави держави.