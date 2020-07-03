Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за

Зеленський підписав закон, що скасовує кримінальну відповідальність за "п'яне" водіння

Укрінформ
Президент України повернув до ВР зі своїм підписом закон, який скасовує кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані.

Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради.

Ідеться про закон №3314, що передбачає зміни законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Станом на 1 липня Президент його не підписав і формально в дію вступив законопроєкт про кримінальну відповідальність, ухвалений ще восени 2018-го. Він мав набути чинності саме 1 липня.

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Як зазначається на сайт ВР, 17 червня закон №3314 було ухвалено Верховною Радою, а 23-го – направлено на підпис Президенту. 2 липня документ повернуто з підписом глави держави.

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