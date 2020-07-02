Пасажири авіарейсів з України не проходитимуть карантин у Польщі
Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит кореспондента Укрінформу.
“Пасажири повітряних суден, про яких йдеться у статті 2 пункту 1 закону від 3 липня 2002 року (Про авіаційне право), якщо вони мають право на в’їзд на територію Польщі, не зобов’язані проходити обов’язковий карантин”, - повідомили у Прикордонній службі.
Як відомо, з 1 липня розпорядженням польського уряду відновлено повітряне сполучення між Польщею та Україною. Авіасполученням можуть скористатися ті особи, які мають право в’їжджати на територію Польщі.
Зокрема, йдеться про громадян Польщі та інших країн ЄС, українців, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їх дітьми або перебувають під їхньою опікою, громадян України, які мають карту поляка, дипломатів, українців, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП та інших країнах ЄС, учнів та студентів, які навчаються в Польщі, водіїв автобусів, а також тих, хто має право на працю в Польщі.
З туристичною метою громадяни України поки не можуть відвідувати Польщу.