Пасажири авіарейсів з України не проходитимуть карантин у Польщі

Особи, які прибувають до Польщі з України повітряним шляхом, станом на 2 липня, звільнені від проходження обов’язково карантину.

Про це йдеться у відповіді Прикордонної служби Польщі на запит кореспондента Укрінформу.

“Пасажири повітряних суден, про яких йдеться у статті 2 пункту 1 закону від 3 липня 2002 року (Про авіаційне право), якщо вони мають право на в’їзд на територію Польщі, не зобов’язані проходити обов’язковий карантин”, - повідомили у Прикордонній службі.

Як відомо, з 1 липня розпорядженням польського уряду відновлено повітряне сполучення між Польщею та Україною. Авіасполученням можуть скористатися ті особи, які мають право в’їжджати на територію Польщі.

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Зокрема, йдеться про громадян Польщі та інших країн ЄС, українців, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, є їх дітьми або перебувають під їхньою опікою, громадян України, які мають карту поляка, дипломатів, українців, які мають право на тимчасове чи постійне проживання в РП та інших країнах ЄС, учнів та студентів, які навчаються в Польщі, водіїв автобусів, а також тих, хто має право на працю в Польщі.

З туристичною метою громадяни України поки не можуть відвідувати Польщу.