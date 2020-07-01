Працівникам культурного фонду та Інституту книги збільшили оклади

Кабінет міністрів підвищив оклади працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Сьогодні уряд підтримав проєкт постанови про підвищення посадових окладів керівних працівників, фахівців обслуговуючого персоналу Українського культурного фонду та Українського інституту книги, для яких не переглядались розміри посадових окладів з 2017-го року", - написав Мокан.

Він додав, що пропонується підвищення посадових окладів на 8-70%. Передбачено, що з 1 січня 2021 року посадові оклади зазначених працівників будуть змінюватися пропорційно підвищенню розміру посадового окладу працівників 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.