Працівникам культурного фонду та Інституту книги збільшили оклади

Працівникам культурного фонду та Інституту книги збільшили оклади

Укрінформ
Кабінет міністрів підвищив оклади працівників Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан у Facebook.

"Сьогодні уряд підтримав проєкт постанови про підвищення посадових окладів керівних працівників, фахівців обслуговуючого персоналу Українського культурного фонду та Українського інституту книги, для яких не переглядались розміри посадових окладів з 2017-го року", - написав Мокан.

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Він додав, що пропонується підвищення посадових окладів на 8-70%. Передбачено, що з 1 січня 2021 року посадові оклади зазначених працівників будуть змінюватися пропорційно підвищенню розміру посадового окладу працівників 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери.

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