Культурний фонд вирішив, які проєкти підтримає після скорочення бюджету

Український культурний фонд визначив порядок підтримки проєктів після секвестру Державного бюджету.

Про це повідомляється на офіційному сайті фонду.

«У межах попереднього бюджету УКФ у розмірі 697 млн грн на реалізацію проєктів, поданих на 10 конкурсних програм, було передбачено 462 млн грн. Після ухвалення Верховною Радою змін до Державного бюджету фінансування фонду було скорочено до 400,86 млн грн, з них на підтримку проєктів надано 334 млн 367 тис. грн»,- ідеться у повідомленні.

Як зазначається, у зв'язку зі скороченням коштів на підтримку проєктів, поданих на конкурсні програми, та ризиками, пов’язаними з поширенням COVID-19, Наглядова рада фонду ухвалила не підтримувати проєкти та окремі статті видатків у них, що націлені на участь у міжнародних подіях, міжнародну мобільність, у зв'язку із підвищеним ризиком не виконання.

Щодо проєктів (або окремих статей видатків у них), основним результатом яких є заходи та події, та проєктів із залученням іноземних учасників, то вони можуть бути профінансовані виключно за умови переведення подій або залучення учасників у онлайн або діджитальні формати через високий ризик продовження заборони проведення масових заходів. Якщо ж переформатування буде неможливим, УКФ залишає за собою право їх не підтримувати.

В разі, якщо до переговорних процедур запрошено кілька проєктів від одного заявника, то фонд надасть фінансування лише одному (на вибір заявника) або скоротить бюджети всіх поданих проєктів на 35%;

Також вирішено скоротити бюджет кожного проєкту, запрошеного на переговорні процедури, щонайменше на 10%. Це дозволить профінансувати близько 348 проєктів, з урахуванням сплати податків на ФОП.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine