У центрі Києва протестують профспілки

Федерація профспілок України проводить у Києві акцію проти ухвалення законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)" (№2681).

Участь в акції беруть близько тисячі осіб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розпочалася акція протесту під будівлею Верховної Ради, згодом колона протестувальників вирушила під Офіс Президента України.

Протестувальники стверджують, що законопроєкт №2681 обмежує права і гарантії діяльності профспілок, вимагають відкликати цей документ з Верховної Ради і наголошують, що профспілкову реформу потрібно проводити лише за участю самих профспілок.

У центрі Києва протестують проти ухвалення нового закону щодо діяльності профспілок / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Також учасники акції вимагають вилучити із законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування (№2275 )" статтю щодо позбавлення прав профспілок і роботодавців на рівне представництво інтересів застрахованих осіб у фондах соціального страхування.

Організатори акції наголошують, що також вимагають від влади зупинити просування законопроєкту "Про працю", що раніше був зареєстрований у ВР під номером 2708, який вони називають "антисоціальним" та таким, що "порушує права громадян". у Федерації профспілок зазначають, що доопрацьований нинішнім урядом документ спрямований на запровадження спрощених підходів до реформування трудового законодавства і розроблявся без врахування українських реалій у сфері праці, широких публічних дискусій і фахового обговорення.

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Крім цього, учасники акції вимагають відкликати з посади голови Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову за "проведення антисоціальної політики та антигуманну позицію по відношенню до громадян України".

Як повідомлялося, законопроєкт №2681 було зареєстровано у Верховній Раді в грудні 2019 року. Згідно з пояснювальною запискою, метою прийняття акта є приведення у відповідність положень Кодексу законів про працю України та закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» із сучасними умовами праці, а також ліквідація дублювання функцій професійними спілками, як суб’єкту, якому вони взагалі непритаманні.

Одночасно з тим документ, за словами його авторів, гарантує право працівника на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

Наразі документ перебуває на розгляді у профільному комітеті ВР.

У березні 2020 року Кабінет міністрів України відкликав законопроєкт "Про працю" №2708, який було зареєстровано у ВР у грудні 2019 року. Федерація профспілок України виступала проти цього законопроєкту, тому що він "обмежує права робітників".