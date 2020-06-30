Рада внесла до порядку денного сесії 26 законопроєктів

Рада внесла до порядку денного сесії 26 законопроєктів

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№2835-18).

Рішення підтримали 242 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідна постанова включає до порядку денного третьої сесії Верховної Ради 26 законопроєктів.

Серед них – президентський законопроєкт, визначений як невідкладний, №3734 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)".

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Також до порядку денного сесії включено законопроєкти №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", №3621 "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України щодо функціонування регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців на період до утворення регіональних представництв ЦВК", №3504 "Про медіацію", №3603 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків", №3006 "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)".

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати змінили графік роботи Верховної Ради на пленарний тиждень з 30 червня по 3 липня. Пропонується у вівторок та четвер проводити одне пленарне засідання з таким графіком: з 10.00 до 12.00 – пленарне засідання, з 12.00 до 12:30 – перерва і з 12:30 до 15:00 – продовження пленарного засідання Верховної Ради України.

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