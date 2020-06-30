Рада внесла до порядку денного сесії 26 законопроєктів

Верховна Рада ухвалила постанову "Про внесення змін до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання" (№2835-18).

Рішення підтримали 242 народних депутати, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідна постанова включає до порядку денного третьої сесії Верховної Ради 26 законопроєктів.

Серед них – президентський законопроєкт, визначений як невідкладний, №3734 "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, а також інших категорій осіб)".

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Також до порядку денного сесії включено законопроєкти №3648 "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", №3621 "Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України щодо функціонування регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців на період до утворення регіональних представництв ЦВК", №3504 "Про медіацію", №3603 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків", №3006 "Про внесення змін до статті 40 Закону України "Про автомобільний транспорт" (щодо заборони акустичного насильства)".

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати змінили графік роботи Верховної Ради на пленарний тиждень з 30 червня по 3 липня. Пропонується у вівторок та четвер проводити одне пленарне засідання з таким графіком: з 10.00 до 12.00 – пленарне засідання, з 12.00 до 12:30 – перерва і з 12:30 до 15:00 – продовження пленарного засідання Верховної Ради України.