Рада взялася у другому читанні за законопроєкт про гральний бізнес

Верховна Рада почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, народні депутати почали розгляд поправок до законопроєкту №2285-д. Усього їх надійшло до проєкту понад 3500.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 3 червня схвалив законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та рекомендував його до розгляду.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.