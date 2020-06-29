В МВС нагадали, кому необхідна обов'язкова самоізоляція та обсервація

Самоізоляції та обсервації після перетину кордону або пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території не потребують особи, які мають негативний результат тестування на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Постановою КМУ від 25 червня № 522 внесено зміни до Постанови КМУ від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», - йдеться у повідомленні.

Зокрема зміни передбачають припинення самоізоляції та обсервації особи, яка прибула з держави або є громадянином держави зі значним поширенням COVID-19, або пунктів в’їзду на ТОТУ у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та м. Севастополя та виїзду з них, у разі одержання негативного результату тестування на COVID-19.

Не підлягають самоізоляції при перетині КПВВ на цих територіях співробітники Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста, акредитованих в Україні дипломатичних місій, учасники ЗНО та вступних випробувань разом з однією особою, що супроводжує кожного з них, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

Іноземцям та особам без громадянства, у яких відсутній поліс страхування, відмовлено у перетинанні державного кордону. Це не стосується іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та осіб, яких визнано біженцями або які потребують додаткового захисту.

Нагадаємо: станом на 28 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 982 випадки COVID-19, за добу - 917 нових випадків. Лише у Києві вже 4935 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 69 випадків, четверо хворих померли.