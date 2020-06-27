На COVID-19 в Україні захворіли вже 6 515 медиків

З початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 6 515 медпрацівників.

Про це на брифінгу 27 червня поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За весь час пандемії захворіло 42 065 людей, з них 3 086 дітей, а також 6 515 медпрацівників", - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, зокрема за добу - 948. Зафіксовано загалом 1086 летальних випадків. Одужало 18 299 осіб.