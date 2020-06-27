“Коронавірусна” статистика не пов'язана зі збільшенням кількості тестувань - Степанов

Дані щодо зростання рівня захворюваності на COVID-19 не слід пов'язувати тільки зі збільшенням кількості тестувань.

На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Окрім збільшення кількості тестувань, яке відбувається за затвердженим механізмом, ми спостерігаємо, по-перше, збільшення кількості звернень із симптомами коронавірусної хвороби. По-друге, ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій, тобто, людина опиняється у лікарні з коронавірусом, яка має тяжкий перебіг хвороби. Як наслідок, ми бачимо збільшення кількості пневмоній. Це все відбувається у червні, у період, коли кількість пневмоній суттєво падає в країні, бо це літо», - зазначив Степанов.

Тому, зауважив міністр, не варто вірити у міф, який поширюють деякі «експерти», про те, що кількість випадків захворювання зросла лише тому, що збільшилася кількість тестувань.

«Так, якщо порівняти початок квітня, то це було 200-300 тестувань на добу, а сьогодні це близько 12-14 тисяч тестування, які ми робимо за добу», - сказав урядовець.

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Міністр охорони здоров’я вкотре закликав українців дотримуватися найпростіших правил карантину: носити маски у громадських місцях та дотримуватися дистанції.

Як повідомлялося, станом на 27 червня в Україні лабораторно підтверджено 42 065 випадків COVID-19, зокрема 948 за добу.