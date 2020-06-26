Facebook офіційно перейшов з Kiev на Kyiv — Кулеба

Facebook використовуватиме правильну транслітерацію столиці України - Kyiv, а не Kiev.

Про це сьогодні Facebook повідомив у відповідь на запит МЗС, поінформував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Інженери соцмережі переключили все на використання Kyiv. Раніше, якщо ви хотіли відмітити нашу столицю, то першою опцією за визначенням алгоритм пропонував Kiev. Віднині це буде Kyiv - адреси та місця, в яких згадується столиця України, будуть використовувати саме таку транслітерацію з української, а не російської мови.

Те саме з чек-інами (відмітками відвідання місць). Користувачі будуть бачити першою пропозицією саме Kyiv. Навіть якщо шукали неіснуючий Kiev", - написав Кулеба.

За його словами, вже виставлені у минулому теги та відмітки ще існують — їх не можна поміняти «заднім числом». Але віднині наша столиця писатиметься правильно, і саме таке правильне написання Kyiv соцмережа буде підказувати користувачам.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована Міністерством закордонних справ України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У межах кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.