Україна та світ: МЗС запускає масштабну кампанію наповнення Вікіпедії

Україна та світ: МЗС запускає масштабну кампанію наповнення Вікіпедії

Укрінформ
Міністерство закордонних справ розпочинає співпрацю з ГО “Вікімедіа Україна” з метою протидії дезінформації про Україну та поширення інформації про Україну різними мовами у Вікіпедії.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Першим етапом співпраці стане запуск онлайн-марафону “Місяць української дипломатії”. Упродовж місяця автори україномовної Вікіпедії заповнюватимуть прогалини і виправлятимуть неточності на теми російської агресії, інтеграції України до Євросоюзу і НАТО, відносин з іншими країнами, діяльності нашої країни в міжнародних організаціях, а також публічної дипломатії. Марафон розпочнеться у травні», - йдеться у повідомленні.

До кампанії долучиться команда МЗС України. Зокрема дипломатичні установи України за кордоном опублікують на своїх ресурсах довідки і документи про дипломатичні відносини з конкретними країнами, інформацію про політиків та громадських діячів, важливі дати, події та локації — їх потім можна буде використовувати як джерела для статей Вікіпедії.

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Українські дипломати також долучаться до організації наповнення Вікіпедії мовами їхньої країни перебування, щоб підвищити впізнаваність нашої держави, її історії та сучасності серед світової спільноти і наповнити статті української тематики неупередженими фактами.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що це буде продовженням кампанії МЗС “CorrectUA”. Раніше ця ініціатива міністерства була присвячена коригуванню написання українських назв міст – KyivNotKiev, Odesa, Lviv тощо.

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