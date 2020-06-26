Начальнику Генштабу ЗСУ часів Януковича повідомили про підозру у держзраді

“Прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про зміну раніше повідомленої підозри колишньому начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України – співучаснику експрезидента України Януковича В.Ф. та колишніх міністрів оборони України Саламатіна Д.А. та Лебедєва П.В. (ч. 1 ст. 111 ККУ (в редакції від 5 квітня 2001 року)”, - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що колишній начальник Генерального штабу Збройних Сил України за співучасті з експрезидентом та двома колишніми міністрами оборони України у період з 2012 по 2014 роки вчинив дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підрив її обороноздатності, надання Російській Федерації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, додає ДБР.

У відомстві стверджують, що “підозрюваний, будучи начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України, спільно із згаданими співучасниками здійснював цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, під час якого необґрунтовано скорочувалася їх чисельність, розформовувались (переформовувались) окремі військові з’єднання, військові частини та підрозділи, навмисно змінювалися місця їх дислокації для унеможливлення здійснення своєчасного реагування на загрози воєнного характеру. Вчинення таких дій на території Автономної республіки Крим в подальшому призвело до анексії півострову Російською Федерацією”.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі матеріали кримінального провадження готуються до відкриття стороні захисту.

ДБР також інформує, що на виконання вимог кримінального процесуального законодавства експрезидент України Янукович. викликався до Державного бюро розслідувань повістками на 30 квітня, 13 травня та 23 червня 2020 року. Повідомлення про виклик направлялися за місцем реєстрації та останнім відомим його місцем проживання. Також повістки про виклик публікувалися на офіційному вебсайті Державного бюро розслідувань та в газеті «Урядовий кур’єр».

Нині Янукович він набув статусу підозрюваного і вважається особою, якій повідомлено про підозру, підкреслили в ДБР.

Як відомо, керівником Генштабу ЗСУ з 18 лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року був Володимир Замана. 18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати злочинний наказ і подав рапорт про звільнення з посади.

З 22 лютого до червня 2014 він займав посаду уповноваженого Верховної Ради України з контролю за діяльністю Міністерства оборони України.

Затриманий 25 лютого 2019 року військовою прокуратурою спільно з СБУ за звинуваченням у державній зраді. Під час обшуків у нього були вилучені таємні документи, датовані лютим 2014 року.

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Йому інкримінують, зокрема, підписання директив на скорочення чисельності Збройних сил України до 168 тисяч осіб, розформування 70 військових частин бойового і оперативного забезпечення, перепідпорядкування 6 армійського корпусу в управління оперативного командування «Південь» та 13 армійського корпусу — в управління оперативного командування «Північ», дозвіл на утилізацію 588 одиниць складових до зенітно-ракетних комплексів, скорочення понад 14 тисяч військовослужбовців у 2013 році, розформування частин розвідки, радіоелектронної боротьби, зв'язку, а також ліквідацію паперового обліку військових запасу у зв'язку із введенням електронного, через що навесні 2014 року не було ані паперового, ані електронного обліку військових.

Також, за інформацією колишнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, Замана не приймав присягу на вірність України, оскільки вона в його особовій справі відсутня, а натомість є лише присяга, датована часом, коли він був вже генерал-полковником.

24 травня 2019 року Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвокатів і скасував рішення Печерського райсуду Києва, згідно з яким Замана повинен був утримуватися під вартою до 17 червня включно. Заману відпустили під особисте зобов'язання в залі засідань.