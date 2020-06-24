ДБР повідомило про підозру Януковичу та двом ексміністрам оборони

Слідчі головного слідчого управління ДБР повідомили про підозру у вчиненні державної зради президенту-втікачу Віктору Януковичу та двом колишнім міністрам оборони України - Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

"Слідчі Головного слідчого управління ДБР, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, повідомили про підозру колишньому Президенту України Януковичу В.Ф., двом колишнім міністрам оборони України Саламатіну Д.А. та Лебедєву П.В. Вони підозрюються у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 ККУ (в редакції від 5 квітня 2001 року)", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що експрезидент Янукович В.Ф. за співучасті з колишніми Міністрами оборони України Саламатіним Д.А. та Лебедєвим П.В. з 2012 по 2014 рр. вчинили державну зраду. А саме дії, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, підрив її обороноздатності, допомогу Російській Федерації та її представникам у веденні підривної діяльності проти України.

Підозрювані в період з 2012 по 2014 роки здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил України, яке полягало у скороченні чисельності, розформуванні (переформуванні) окремих військових з’єднань, військових частин та підрозділів, зміни їх місця дислокації. Такі дії вчинялися зокрема на території Автономної республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова.

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У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна.