Суд переніс розгляд апеляцій на вирок Януковичу

Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг захисту на вирок Оболонського райсуду Києва у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича на 20 липня.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

"Сьогодні продовжили розгляд слухання по даній справі, ми заявляли клопотання, тобто йде робота. Перенесли на 20 липня, на 11:00", - сказав Сердюк.

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Як повідомлялося, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув'язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Водночас Януковича визнали не винуватим за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Згідно з вироком суду, строк відбування покарання Януковичу буде відраховуватися з часу його затримання.

Захист Януковича подав апеляції на вирок експрезиденту у справі щодо держзради.