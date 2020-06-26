Польща передала Україні найбільшу з початку пандемії гумдопомогу для боротьби з COVID-19

Україна отримала від Польщі гуманітарний вантаж для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Польський гуманітарний конвой – це найбільша гуманітарна допомога, яку отримала Україна під час пандемії коронавірусної хвороби... Вантаж, надісланий до України, буде розподілений між Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Державною прикордонною службою та закладами охорони здоров’я. Окрема адресна доставка товарів буде здійснюватися в місто Слов’янськ", – сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань євроінтеграції Ігор Іващенко.

Так, 13 вантажівок доставили дезінфікуючі засоби, медичні маски, рукавички, захисні костюми та лицьові щитки.

Передача гуманітарного вантажу відбувалася за участю посла Республіки Польща Бартоша Цихо, представників Фонду міжнародної солідарності та Європейській комісії.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних. Одужали 18 299 пацієнтів. За добу зареєстровано 1109 нових випадків.