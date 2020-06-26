Київ розглядає можливість повернення жорсткого карантину - Кличко

Столична влада розглядає питання можливого повернення до суворих обмежень у зв’язку зі збільшенням кількості випадків коронавірусу.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вірус не відступив, і якщо кількість хворих зростатиме, а кількість вільних ліжок в опорних лікарнях найближчими днями суттєво зменшиться, ми будемо вимушені повернутися до суворих обмежень. В тому числі, і в роботі громадського транспорту. І, підкреслю, ми все ближче до такого рішення", - зазначив Кличко.

За його словами, останнім часом епідеміологічна ситуація в столиці погіршилася.

"Ви самі бачите, скільки в нас нових випадків щодоби. Але обмеження були послаблені, оскільки ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що людям треба заробляти, що потрібно піднімати економіку. Але, на жаль, багато мешканців столиці почали нехтувати елементарними правилами безпеки. Люди не вдягають маски у громадському транспорті та в публічних місцях, де найвищий ризик заразитися, та не дотримуються дистанції, збираються великими компаніями", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 26 червня підтверджено 41 117 випадків COVID-19, з них 1086 летальних. Одужали 18 299 пацієнтів. За добу зареєстровано 1109 нових випадків.

У Києві зафіксовано 4726 випадків коронавірусу.