На столичному ринку “Троєщина” - спалах коронавірусу

У Києві спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку «Троєщина».

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Спалах коронавірусу зафіксовано на речовому ринку "Троєщина". Там підтвердили захворювання у п'яти працівників. Вони лікуються на самоізоляції. Держпродспоживслужба визначає коло контактних осіб, а Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалить рішення про можливість подальшої роботи ринку", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків.