У Києві за добу виявили ще 115 випадків коронавірусу, одна людина померла

На сьогодні в столиці вже 4724 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Новини в мене сьогодні не хороші. Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 115 людей. Один випадок летальний. Усього від коронавірусу померли 102 жителі столиці", - сказав Кличко.

Захворіли, зокрема, і 9 медиків.

"Серед тих, хто захворіли: 58 жінок віком від 19-ти до 85-ти років, та дівчинка, якій 4 роки, 49 чоловіків віком від 18-ти до 78-ми років. І семеро хлопчиків від 3 до 15-ти років", - сказав Кличко.

Одужали за добу 17 людей. Усього коронавірус подолали 1490 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 19. У Дніпровському та Оболонському – по 18, в Деснянському – 15 випадків.

Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків.