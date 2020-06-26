На Київщині за добу — 46 випадків COVID-19

У Київській області підтверджено 2419 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Facebook.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області на 10:00 26 червня офіційно підтверджено 2419 випадків захворювання на коронавірус (у т.ч. 195 дітей та 449 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 46", - йдеться у повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки:

– в Обухівському р-ні – 272 (м. Обухів –​136, смт Козин – 27, м. Українка - ​41, с. Нещерів – 11, с. Таценки – 8, с. Романків -​ 7, с. Красне-1​ – 7, с. Деремезне – 2, с. Григорівка – 3, с. Красна Слобідка – 5, с. Германівка – 4, с. Матяшівка – 8, с. Перше Травня ​- 1, с. Халеп’я -1, с. Трипілля​– 1, с. Жуківці – 3, с. Гусачівка – 1, с. Старі Безрадичі-1, с. Витачів – 1, с. Перегонівка -1, с. Степок – 1, с. Дерев‘яна – 1, с. Долина – 1);

– у Києво-Святошинському р-ні – 541 (м. Вишневе – 200, с. С. Борщагівка – 67, с. Крюковщина – 44, м. Боярка – 33, с. П. Борщагівка – 49, с. Лісники – 5, с. Гатне – 13, с. Святопетрівське – 24 с. Новосілки – 2, с. Дмитрівка – 5, с. Білогородка – 8, с. Шпитьки – 6, с. Тарасівка -​24, с. Чайки – 10, с. Нове – 5, с. Кременище – 1, с. Горенка – 4, с. Капітанівка – 1, с. Гнатівка – 1, с. Юріївка – 2, с. Гореничі – 4, с. Ходосівка – 3, с. Круглик – 1, с. Мих. Рубежівка – 3, с. Личанка – 2, с. Віта Поштова – 7, с. Мироцьке – 5, с. Хотів – 5, с. Лука – 2; с. Музичі – 1, с. Лісне - 1, с. Чабани – 3);

– у Баришівському р-ні – 66 ( с. Недра - 1; с. Дернівка – 1; с. Лукаші – 16; с. Леляки – 17, с. Селище – 1, с. Бзів – 1, с. Семенівка – 8, с. Перемога – 1, с. Волошинівка – 1; с. Паришків – 1, с. Яблуневе – 2, с. Садове – 3, с. Пасічна – 1, с. Борщів - 1, с. Веселинівка – 5, с. Корніївка – 1, с. Лехнівка –5);

– у Білоцерківському р-ні – 18 (с. Іванівка -1, с. Шкарівка – 1, с. с. Чупира – 1, с. Макіївка – 1, с. М. Вільшанка- 1, с. Фурси -7, м. Узин –6);

– у Бориспільському р-ні – 102 (с. Гора – 7, с. Гнідин – 22, с. Вороньків – 3, с. Проліски – 6, с. Ревне – 6, с. Старе – 2, с. Головурів – 1, с. Лебедин – 1, с. Кийлів – 1, с. Мирне – 1, с. Сулимівка – 2, с. Петропавлівське – 2, с. Вишеньки –16, с. Городище – 2, с. Дударків – 11, с. Щасливе – 3, с. В.Олександрівка – 1; с. М.Олександрівка – 2; с. Перемога – 1; с. Іванків – 1; с. Кучаків – 3, с. Синьківка - 1,с. Мартусівка – 1, с. Глибоке – 5, с. Чубинське -1);

– у Броварському р-ні – 92 (8 – с. Требухів, 16 – Велика Димерка, 25 – с. Зазим’я, с. Княжичі – 7, 4 – смт Калита, 1- с. Погреби, с. Гоголів – 5, 2 – с. Бобрик, 5- с. Мокрець; 3 – c. Заворичі, 3 – с. Шевченкове, с. Залісся -1; с. Літки –1, с. Літочки - 1, с. Семиполки – 1, с. Рожівка – 1; с.Плоске – 1, с. Рудне – 1, с. Борщів – 1, с. Головурів – 1, с. Богданівка – 1, с. Красилівка – 3);

– у Бородянському р-ні – 34 ( смт Немішаєво – 4; с. Озірщина – 1, смт Клавдієво – 1; с. Загальці – 3; с. Здвижівка – 3; с. Вабля -1; с. Луб’янка –2; с. Козинці – 2, с. Пісківка – 2; с. Мигалки – 1; С. Нове Залісся -2; с. Майданівка – 1, с.Мироцьке -1, с. Шибене – 2, с. Небрат – 1, с. Микуличи – 3, с. Берестянка – 1, с. Бабинці -3);

– у Васильківському р-ні – 66 (с. Рославичі – 3; с. Іванковичі – 1; смт Глеваха – 15; с. Погреби -2; с. Данилівка - 3; с. М. Салтанівка –1; с. Безп’ятне -3; с. Крушинка – 1, c. Кожухівка – 3; с. Ксаверівка – 2, с. Ковалівка – 4; с. Варовичі – 1; с. Зайців –1; с. Мархалівка - 3; с. Зелений Бір – 3; с. Саливінки – 2, смт Гребінки – 1, смт Калинівка – 2, с. Плесецьке – 1, с. Лубянка – 1, с. Застугна – 1, смт Васильків - 1, с. Здорівка – 10);

– у Вишгородському р-ні – 45 (с. Нові Петрівці - 6, с. Старі Петрівці – 4, с. Тарасівщина – 1; с. В. Дубечня - 1; с. Н.Дубечня – 1, с. Казаровичі - 3, с. Синяк – 1, смт Димер – 5; с. Гаврилівка – 3, с. Демидів - 1; с. Лютіж –2; с. Лебедівка – 1; с. Катюжанка – 3; с. Воропаїв​– 4, с. Пірново -3; с. В.Крупіль – 1, с. Абрамівка – 1, с. Новосілки - 4);

– в Іванківському р-ні – 9 (с. Тетерівське -1; с. Блідча – 1; с. Леонівка – 1, с. Коленцівське – 1, с. Обуховичі – 1, с. Рудня Тальська - 1; с. Мусійки – 1; с. Феневичі -1, с. Дитятки– 1);

– у Макарівському р-ні – 20 (с. Мостище - 2; с. Березівка - 3; с. Лишня -1; с. Фасова -1; с. Гавронщина-1; с. Вільне -1, с.Бишів –4; с. Почепин -1; с.Мотижин – 2; с. Пашківка – 1, с. Литівка – 1, с. Наливайківка – 1, с. Садки-Строївка - 1);

– у Миронівському р-ні – 34 (с. Маслівка - 2; с. Зеленьки -4; с. Карапиші - 27; с. Олександрівка -1);

– у Кагарлицькому р-ні – 39 (с. Слобода – 13; с. Зелений Яр – 5; , с. Липовець –1, с. Новосілки​ - 6; с. Юшки – 6; с. Горохове –2; с. Панікарча – 1, с. Гребені - 1; с. Черняхів – 1; с. Бурти - 1, с. Шубівка – 1);

– у Переяслав-Хмельницькому р-ні – 13 (с. Пристроми - 3; с. Стовп’яги - 1; с. Циблі - 2; с. В. Каратуль - 1; с. Ульянівка – 2, с Дівички – 2; с. Гайшин - 1, с. Виповзки – 1);

– у Поліському р-ні – 2 ( 1 - с. Стещино, 1 – с. Максимовичі);

– у Рокитнянському р-ні – 7 ( 2 –с. Запруддя, 1 – с. Синява, 1- с. Троїцьке, 2- с. Ольшаниця, с. Острів – 1);

– у Ставищенському р-ні – 10 (с. Гейсиха – 8, с. Розкішна – 1, с. Кривець – 1);

– у Таращанському р-ні – 2 (с. Лука -1, с. Ріжки -1);

– у Згурівському р-ні – 7 (с. Стара Оржиця – 1; с. Мала Березанка - 1; с. Черевки -1, с. Великий Крупіль - 1, с. Нова Олександрівка -1, с. Усівка – 1, с. Жуківка -1);

– у Богуславському р-ні – 10 (3 – с. Івки, 1 – с. Дибинці, с. Ісайки – 1, 3 - с. Щербашинці, с. Михайлівка - 1, с. Москаленки – 1);

– у Фастівському р-ні – 12 (с.Червоне - 2, с. Червона Мотовилівка - 3, смт Борова – 3, с. Триліси – 1, с. Велика Снітинка - 1, с. Мала Снітинка - 1);

– у Сквирському р-ні – 3 (с. Самгород – 2, с. Великополовецьке – 1);

– у Тетіївському р-ні – 10 (с. Черепин – 1; с. Стадниця – 1, с. Михайлівка – 2, с. П‘ятигори – 3, с. Теліженці – 1, с. Денихівка – 2);

– в Яготинському р-ні – 4 (с. Панфіли – 2, с. Воронівщина – 1, с. Засупоївка – 1);

У м. Біла Церква – 135; смт Баришівка – 8; м. Бровари – 84; м. Бориспіль ​- 83; смт Бородянка – 24; м. Буча – 58, м. Березань​- 25; м. Васильків – 42; смт Володарка – 5; м. Вишгород​ – 37; м. Ірпінь – 125; м. Макарів -5; м. Фастів – 50; м. Миронівка – 6; смт Ворзель – 10; смт Гостомель – 21; смт Коцюбинське – 51; смт Ставище – 8; м. Кагарлик – 41; м. Ржищів – 4; м. Переяслав​- 23; смт Рокитне – 16; м. Богуслав – 6; м. Яготин – 87; смт Згурівка – ​3; м. Тетіїв – 30; м. Славутич - 2; м. Сквира – 3; смт Іванків – 8.

З них на стаціонарному лікуванні – 266, на самоізоляції – 2153.

Одужали 1236 осіб (у т.ч. 98 дітей). За час пандемії померли 48 осіб.

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За період з 14 березня всього до Київського обласного лабораторного центру надійшла 5791 підозра на COVID-19. За останню добу отримано 48 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 9312 контактними особами.

Станом на 26 червня в Україні лабораторно підтверджено 41 117 випадків COVID-19, за добу - 1 109 нових випадків.