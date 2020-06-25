Уряд затвердив постанову щодо підготовки військових ЗСУ у Туреччині

Кабінет міністрів затвердив Протокол між урядами України та Турецької Республіки про реалізацію фінансової допомоги на 5 млн турецьких лір для підготовки українських військових у Збройних сил Турецької Республіки.

Відповідну постанову ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Узгоджена позиція сторін полягає в тому, що уряд Турецької Республіки надасть Кабінетові міністрів України фінансовий ресурс у сумі п’яти мільйонів турецьких лір – для курсової підготовки військовослужбовців ЗСУ в навчальних центрах Збройних сил Турецької Республіки та витрат, пов’язаних з офіційними візитами представників Збройних сил України», - поінформували в Кабміні.

Там також зазначили, що Апарат аташе з питань оборони Посольства Турецької Республіки в Україні повідомлятиме Кабінетові міністрів України, яка частина з фінансового ресурсу повинна бути виділена і на що конкретно буде використана.

Згадана сума може бути використана впродовж п’яти років з дати офіційного повідомлення Кабінету міністрів України Апаратом аташе з питань оборони/Посольством Турецької Республіки в Україні.

Матеріальних та фінансових витрат з Держбюджету України на реалізацію постанови Кабміну не передбачається.