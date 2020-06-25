Уряд затвердив угоду про військово-фінансове співробітництво з Туреччиною

Кабінет міністрів України затвердив Угоду між КМУ та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд Турецької Республіки надасть Кабінетові міністрів України фінансовий ресурс у сумі 200 млн турецьких лір (в еквіваленті долару США) на певний період з метою закупівлі товарів та послуг для військових цілей переважно у фірм, компаній, які виробляють 100% продукції в Турецькій Республіці, в рамках національного законодавства та річних бюджетних асигнувань Турецької Республіки», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту відповідної постанови.

Як зазначається, ця сума виділятиметься рівними частинами щороку на визначений період та в рамках національного законодавства і річних бюджетних асигнувань Турецької Республіки.

«Зазначена частина виділеного ресурсу може бути використана протягом п’яти років з дати офіційного повідомлення Кабінету міністрів України Апаратом аташе з питань оборони/Посольством Турецької Республіки в Україні. Міністерство оборони України дипломатичними каналами надсилатиме перелік визначених товарів та послуг відповідно до виділеного ресурсу до Міністерства національної оборони Турецької Республіки», - пояснюється в документі.

У разі перевищення Міністерством оборони України суми замовлення товарів та послуг відповідно до однієї зі статей угоди оплату буде здійснено за рахунок видатків Міністерству оборони на відповідних бюджетний рік.

Матеріальних та фінансових втрат з Держбюджету України не передбачається.

Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво була підписана 3 лютого 2020 року в Києві.