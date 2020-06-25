Уряд затвердив угоду про військово-фінансове співробітництво з Туреччиною

Уряд затвердив угоду про військово-фінансове співробітництво з Туреччиною

Укрінформ
Кабінет міністрів України затвердив Угоду між КМУ та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво.

Таке рішення ухвалено на засіданні уряду 25 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Уряд Турецької Республіки надасть Кабінетові міністрів України фінансовий ресурс у сумі 200 млн турецьких лір (в еквіваленті долару США) на певний період з метою закупівлі товарів та послуг для військових цілей переважно у фірм, компаній, які виробляють 100% продукції в Турецькій Республіці, в рамках національного законодавства та річних бюджетних асигнувань Турецької Республіки», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту відповідної постанови.

Як зазначається, ця сума виділятиметься рівними частинами щороку на визначений період та в рамках національного законодавства і річних бюджетних асигнувань Турецької Республіки.

«Зазначена частина виділеного ресурсу може бути використана протягом п’яти років з дати офіційного повідомлення Кабінету міністрів України Апаратом аташе з питань оборони/Посольством Турецької Республіки в Україні. Міністерство оборони України дипломатичними каналами надсилатиме перелік визначених товарів та послуг відповідно до виділеного ресурсу до Міністерства національної оборони Турецької Республіки», - пояснюється в документі.

У разі перевищення Міністерством оборони України суми замовлення товарів та послуг відповідно до однієї зі статей угоди оплату буде здійснено за рахунок видатків Міністерству оборони на відповідних бюджетний рік.

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Матеріальних та фінансових втрат з Держбюджету України не передбачається.

Угода між Кабінетом міністрів України та Урядом Турецької Республіки про військово-фінансове співробітництво була підписана 3 лютого 2020 року в Києві.

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