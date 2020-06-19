Турецький бізнес цікавиться земельною реформою в Україні – посол

Турецькі підприємці цікавляться змінами українського законодавства щодо ринку землі, перспективами співпраці у сфері державно-приватного партнерства та створенням індустріальних парків та зон.

Про це в коментарі Укрінформу розповів Надзвичайний та повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга після зустрічі з членами правління Асоціації кримськотатарських підприємців Туреччини, України, Румунії та Криму (TURKSİD).

«З турецького боку бачу значну увагу до внесення змін до законодавства щодо ринку землі та по земельній реформі. Друге – це втілення в життя законодавства у сфері державно-приватного партнерства. І ще одне питання - створення індустріальних парків та зон», - сказав Сибіга.

За його словами, ця тема завжди звучить під час діалогу з турецькими підприємцями і викликає інтерес, бо технопарки – це майданчики, які приваблюють інвестиції, нові технології, де впроваджується новий стиль менеджменту.

Зустріч Андрія Сибіги з бізнесменами в Анкарі / Ольга Будник, Укрінформ

«Побудова індустріальних парків та зон, яка вже діє в нашій країні, позитивно вплинула на ведення бізнесу в Україні турецькими компаніями та буде додатковою атракцією для бізнесу, не лише турецького, а й в цілому», - підкреслив дипломат.

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За його словами, зараз тривають зустрічі, спрямовані на мінімізацію наслідків пандемії для двосторонніх економічних відносин.

«Звичайно, пандемія певним чином позначиться на цій динаміці. Одне з головних завдань діяльності дипломатичної служби – мінімізація взаємних наслідків для спільних бізнесів. З цією метою ми проводимо зустрічі з бізнесменами, які мають практичний досвід роботи в Україні, та з тими, хто ще на етапі вивчення перспектив», - сказав Сибіга.