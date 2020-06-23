Опублікували закон, що дозволяє випускникам цьогоріч складати ДПА за бажанням

Опублікували закон, що дозволяє випускникам цьогоріч складати ДПА за бажанням

Укрінформ
Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669) опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Текст закону також оприлюднений на сайті видання.

Закон установлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

“Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням”, - уточнюється в тексті документа.

Під час презентації законопроєкту представник Президента у Верховній Раді, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук наголосив, що ця ініціатива "жодним чином не спрямована на скасування ЗНО".

Як зауважується у пояснювальній записці до законопроєкту, метою і завданням ухвалення цього законодавчого акту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669).

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Як повідомлялося, через складну ситуацію з захворюваністю на коронавірус було скасовано проведення пробного ЗНО у визначених пунктах. Пробне ЗНО можна було пройти онлайн.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Станом на 23 червня в Україні на COVID-19 захворіло 38 074 людини, з них 2 790 дітей.

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