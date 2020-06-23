Опублікували закон, що дозволяє випускникам цьогоріч складати ДПА за бажанням

Закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669) опубліковано в офіційній газеті Верховної Ради “Голос України”.

Текст закону також оприлюднений на сайті видання.

Закон установлює, що у зв’язку зі здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

“Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням”, - уточнюється в тексті документа.

Під час презентації законопроєкту представник Президента у Верховній Раді, перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук наголосив, що ця ініціатива "жодним чином не спрямована на скасування ЗНО".

Як зауважується у пояснювальній записці до законопроєкту, метою і завданням ухвалення цього законодавчого акту є мінімізація ризиків захворювання на COVID-19 під час оцінювання результатів навчання учнів (студентів), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, та уможливлення отримання ними в установленому законодавством порядку документів про здобуття повної загальної середньої освіти.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 18 червня ухвалила президентський закон “Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року” (№3669).

Як повідомлялося, через складну ситуацію з захворюваністю на коронавірус було скасовано проведення пробного ЗНО у визначених пунктах. Пробне ЗНО можна було пройти онлайн.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин. Тобто, обмежувальні заходи поступово пом’якшують залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.

Станом на 23 червня в Україні на COVID-19 захворіло 38 074 людини, з них 2 790 дітей.