Офіс омбудсмена перевірив дотримання права на приватність у додатку "Дія"

Офіс Уповноваженого ВР України з прав людини провів перевірку дотримання Міністерством цифрової трансформації права на приватність у додатку "Дія".

Про це повідомляє пресслужба омбудсмена у Telegram.

"Працівниками Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проведено перевірку дотримання Міністерством цифрової трансформації України та ДП "ДІЯ" права на приватність, зокрема щодо обробки персональних даних під час функціонування Єдиного державного веб-порталу електронних послуг порталу "Дія" та мобільних додатків "Дія" та "Дій вдома", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, з огляду на опрацьовані матеріали, за результатами контрольних заходів "порушень вимог законодавства у сфері захисту персональних даних під час функціонування порталу "Дія" та мобільних додатків "Дія" та "Дій вдома" не вбачається".

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Водночас за результатами перевірки Міністерства цифрової трансформації України працівники Офісу Уповноваженого виявили низку недоліків, які не впливають на обробку персональних даних користувачів порталу та мобільних додатків.