У курсантів академії СБУ виявили коронавірус

Служба безпеки України підтвердила факт виявлення коронавірусу у курсантів Національної академії СБУ.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресцентрі СБУ.

"Вперше інфекцію було діагностовано в одного з курсантів після спілкування з родичами. У курсантів, які контактували з хворим, також виявлено вірус. Всі вони ізольовані. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий", - сказали в пресцентрі.

Там зауважили, що інфіковані курсанти перебувають під цілодобовим медичним наглядом. За потреби їм проводяться додаткові лабораторні та інструментальні обстеження. Жодного випадку ускладненого перебігу хвороби не зафіксовано.

Решті курсантів проводиться додаткове тестування, наразі вони перебувають на обсервації. Ситуація під контролем керівництва СБУ, запевнили у спецслужбі і додали, що дотримання вимог обсервації та постійний медичний моніторинг забезпечують фахівці Військово-медичного управління СБУ.

В Академії посилено контроль за дотриманням маскового режиму, соціального дистанціювання, проводиться безконтактний температурний скринінг, дезінфекція та бактерицидне опромінення приміщень, сказали в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Національній академії Служби безпеки України зафіксовано спалах коронавірусу - COVID-19 виявлено у 27 осіб.