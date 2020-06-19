У курсантів академії СБУ виявили коронавірус

У курсантів академії СБУ виявили коронавірус

Укрінформ
Служба безпеки України підтвердила факт виявлення коронавірусу у курсантів Національної академії СБУ.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у пресцентрі СБУ.

"Вперше інфекцію було діагностовано в одного з курсантів після спілкування з родичами. У курсантів, які контактували з хворим, також виявлено вірус. Всі вони ізольовані. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий", - сказали в пресцентрі.

Там зауважили, що інфіковані курсанти перебувають під цілодобовим медичним наглядом. За потреби їм проводяться додаткові лабораторні та інструментальні обстеження. Жодного випадку ускладненого перебігу хвороби не зафіксовано.

Читайте також: У двох працівників "Київпастрансу" виявили коронавірус

Решті курсантів проводиться додаткове тестування, наразі вони перебувають на обсервації. Ситуація під контролем керівництва СБУ, запевнили у спецслужбі і додали, що дотримання вимог обсервації та постійний медичний моніторинг забезпечують фахівці Військово-медичного управління СБУ.

В Академії посилено контроль за дотриманням маскового режиму, соціального дистанціювання, проводиться безконтактний температурний скринінг, дезінфекція та бактерицидне опромінення приміщень, сказали в СБУ.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Національній академії Служби безпеки України зафіксовано спалах коронавірусу - COVID-19 виявлено у 27 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-