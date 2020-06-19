У двох працівників "Київпастрансу" виявили коронавірус

У двох працівників адміністрації автопарку комунального підприємства "Київпастранс" виявлено коронавірусне захворювання.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Днями у комунальному підприємстві "Київпастранс" виявили двох людей із захворюванням на коронавірус. Це працівники адміністрації автопарку, які не виходять на рейси з пасажирами", - сказав Кличко.

Він повідомив, що у цих осіб хвороба перебігає у легкій формі, зараз вони на самоізоляції за межами столиці, бо не є киянами.

"Ці працівники жили в гуртожитку підприємства. Коло контактних осіб виявили і обстежили, хворих серед них немає. У гуртожитку здійснили посилену дезінфекцію", - додав міський голова.

Він наголосив, що усі водії громадського транспорту у Києві щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури, і якщо в когось виявляють ознаки захворювання, таку людину не допускають до роботи і відправляють на обстеження.

Громадський комунальний транспорт у столиці дезінфікують кілька разів на день, зауважив Кличко.