Коронавірус у Києві: за добу – 92 випадки, один летальний

На сьогодні в столиці вже 4176 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 19 червня поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась на 92 людини. Один випадок летальний. Усього від коронавірусу померли 96 мешканців нашого міста", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 49 жінок віком від 20 до 92 років і чотири дівчинки – від 11 до 16 років, а також 37 чоловіків віком від 19 до 84 років і двоє хлопчиків, яким 10 місяців та 4 роки.

Кличко повідомив, що одужали за минулу добу 46 людей. Усього коронавірус подолали 1332 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 14, Оболонському – 13, Святошинському районі – 12 випадків та в Подільському - 11", - розповів він.

Як повідомлялося, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий.