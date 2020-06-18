На кордоні з Росією та Білоруссю поновлять роботу 10 пунктів пропуску

Державна прикордонна служба України розпочне пропускні операції на кордоні з РФ та Білоруссю після офіційного повідомлення на сайті Кабінету міністрів про відкриття відповідних пунктів пропуску.

Про це повідомив у ефірі на сторінці ДПСУ у Facebook заступник директора департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю Держприкордонслужби Юрій Лисюк

«Кабмін схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю. Зокрема, будуть відновлені пішохідне й автомобільне сполучення в пунктах пропуску «Дольськ» і «Вільча». Крім того, було прийнято рішення щодо відкриття пішохідного руху на кордоні у пунктах пропуску з РФ - Мілове, Гоптівка, Бачівськ, Юнаківка, Сеньківка та з Білоруссю - Нові Яриловичі, Виступовичі, Доманове», - зазначив він.

Водночас Лисюк звернув увагу, що перетин розпочнеться не відсьогодні. Пішоходи зможуть перетнути кордон після набуття чинності рішення з моменту опублікування на офіційному сайті Кабміну.

«Коли буде публікація, в той же день зможемо відкрити пішохідний рух на цих напрямках», - сказав представник ДПСУ.

У зв’язку з цим він попросив громадян не створювати напружену ситуацію на пункті пропуску «Гоптівка» у Харківській області, «де люди мають бажання перетнути кордон». «Наразі ми не можемо розпочати пропуск. І тому прошу не створювати проблеми на кордоні», - закликав він.

За словами Лисюка, прикордонники готові розпочати пропуск одразу після офіційного опублікування рішення Кабміну.

Як повідомлялось, 17 червня Кабмін схвалив рішення про відкриття пунктів пропуску на кордоні з Росією і Білоруссю. Зокрема, будуть відновлені пішохідне й автомобільне сполучення в пунктах пропуску «Дольськ» і «Вільча».

Пункти пропуску на кордоні, у тому числі з Росією і Білоруссю, були закриті в березні після рішення Кабміну про запровадження в Україні карантину у зв’язку з коронавірусом.

Фото: ДПСУ