КПВВ на Донбасі працюють із перебоями - через саботаж окупантів

Російські окупанти на Донбасі саботують ритмічну роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, сьогодні, 16 червня, згідно з розпорядженням командувача ООС, у КПВВ «Станиця Луганська» пропускні операції здійснюватимуться з 07.00 до 18.00.

"Станом на 11.00 через КПВВ «Станиця Луганська» на контрольовану територію прослідували 75 осіб. Проте громадянам варто враховувати, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей на цьому напрямку. При наданні дозволу на перетин лінії розмежування бойовики ОРЛО керуються так званими «списками бажаних осіб». Відповідно, спроби вільного переміщення людей в обох напрямках блокуються російськими найманцями", - наголосили в ДПСУ.

Так, за даними прикордонників, починаючи з 10 червня навпроти контрольного пункту «Станиця Луганська» окупанти не пропустили 28 осіб. «Після того, як бойовики починають повертати непропущених осіб на підконтрольну українській владі територію, прикордонники зі складу Об’єднаних сил, з міркувань безпеки, змушені припиняти пропускні операції», - пояснили у відомстві.

У КПВВ «Мар’їнка» можна перетнути лінію розмежування з 11.00. до 14.00, але оскільки російські збройні формування повністю перекрили рух у межах цього дорожнього коридору, бажаючих перетнути лінію розмежування наразі немає, повідомили у Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, з 10 червня наказом командувача ООС відновлено пропуск через лінію розмежування у КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка», що був призупинений у березні через карантин.

Фото: ДПСУ