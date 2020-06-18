COVID-19: Ляшко припускає, що в Україні може бути понад 130 тисяч хворих

В Україні в середньому на COVID-19, можливо, хворіє 132 тис. осіб, але такі дані не підтверджені, це модельна ситуація.

Про це на брифінгу 18 червня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після того, як Україна розпочала пом'якшувати карантин, перейшла на стратегію стримуванню, почалось зростання кількості випадків", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що збільшення кількості тестувань збільшує кількість випадків, але це не єдина причина зростання захворюваності на коронавірус.

За його словами, після відкриття метрополітену, іншого громадського транспорту, після відкриття дитсадків з урахуванням інкубаційного періоду почалося збільшення кількості хворих на коронавірус.

Станом на 18 червня в Україні підтверджено 34 063 випадки COVID-19, з них за добу - 829.