Фонд боротьби з COVID-19: комітет Ради не погодив 2,7 мільярда для МВС

Бюджетний комітет Верховної Ради не погодив перенаправлення Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн з фонду боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив у коментарі журналістам секретар Комітету ВР з питань бюджету, депутат фракції «Голос» Володимир Цабаль.

“Щойно бюджетний комітет Верховної Ради не погодив перенаправлення Міністерству внутрішніх справ 2,7 млрд грн з фонду на боротьбу з коронавірусом”, - сказав він.

Цабаль нагадав, що на початку тижня уряд видав розпорядження, згідно з яким мало відбутися таке перенаправлення.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до Кабміну із проханням виділити кошти зі спецфонду COVID-19, щоб МВС мало змогу забезпечити додаткові виплати медикам системи МВС, поліцейським, рятувальникам, прикордонникам та нацгвардійцям, які працюють під час карантину.

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10 червня Кабінет міністрів України виділив понад 2,7 мільярда гривень на доплати працівникам системи Міністерства внутрішніх справ під час карантину.

За даними пресслужби МВС, за час карантину на COVID-19 захворіли 542 правоохоронці та медики МВС.