Гроші за пробне ЗНО повертатимуть через Приватбанк

Уряд схвалив порядок повернення коштів, сплачених учасниками скасованого пробного ЗНО, кошти будуть повертатися через Приватбанк.

Про це на засіданні уряду сказала т.в.о. міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Проєктом постанови пропонується затвердити Порядок використання коштів для повернення коштів, сплачених за надання послуги з проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Виплата коштів учасникам пробного ЗНО найближчим часом буде здійснюватися через відділення Приватбанку. Учасники пробного ЗНО отримають повідомленні від Приватбанку з інформацією про зарахування коштів тим у кого є картка, або ж про те, що картка з коштами чекає їх у найближчому відділенні Приватбанку”, - розповіла Мандзій.

Як повідомлялося Укрінформ, пробне ЗНО, заплановане на 15 та 17 червня і скасоване Кабміном через ситуацію з коронавірусом, можна пройти онлайн. У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Зараз пробне ЗНО з української мови та літератури та інших предметів можна пройти за допомогою сервісів УЦОЯО онлайн до 19 червня.

Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду повернути кошти учасникам пробного ЗНО через неможливість його проведення у закладах освіти.

За даними МОН, пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників, вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону.

Основна сесія ЗНО в Україні має бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.