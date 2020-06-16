Рада рекомендує відкласти на рік перехід військових госпіталів на нову систему фінансування

Верховна Рада ухвалила постанову «Про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи» (№3235).

Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цю постанову Рада ухвалила у зв’язку із неможливістю госпіталів ветеранів війни укласти договори з Національною службою здоров’я України на загальних умовах і з метою недопущення звуження функціональних повноважень і закриття госпіталів для ветеранів війни через відсутність належного державного фінансування та обмеженими можливостями місцевого бюджету.

Постановою рекомендується уряду відтермінувати участь госпіталів ветеранів війни у переході на нову систему фінансування через Національну службу здоров’я України терміном на один рік.

Також документом пропонується зберегти фінансування госпіталів для ветеранів війни шляхом передачі субвенції з Державного бюджету через Міністерство охорони здоров’я України.