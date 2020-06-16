Рада рекомендує відкласти на рік перехід військових госпіталів на нову систему фінансування

Рада рекомендує відкласти на рік перехід військових госпіталів на нову систему фінансування

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила постанову «Про недопущення зупинки функціонування госпіталів ветеранів війни під час впровадження другого етапу медичної реформи» (№3235).

Відповідне рішення підтримали 327 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цю постанову Рада ухвалила у зв’язку із неможливістю госпіталів ветеранів війни укласти договори з Національною службою здоров’я України на загальних умовах і з метою недопущення звуження функціональних повноважень і закриття госпіталів для ветеранів війни через відсутність належного державного фінансування та обмеженими можливостями місцевого бюджету.

Постановою рекомендується уряду відтермінувати участь госпіталів ветеранів війни у переході на нову систему фінансування через Національну службу здоров’я України терміном на один рік.

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Також документом пропонується зберегти фінансування госпіталів для ветеранів війни шляхом передачі субвенції з Державного бюджету через Міністерство охорони здоров’я України.

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