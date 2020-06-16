Під посольством РФ активісти вимагають інформації про в'язнів Кремля

Під посольством Російської Федерації в Києві активісти вимагають надати інформацію про українського військового Романа Біленького та ще двох полонених, яких Росія незаконно утримує з 2014 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під будівлею посольства зібралось біля сотні осіб.

Учасники акції наголошують, що Роман Біленький потрапив у російський полон 6 років тому і весь цей час його доля залишається невідомою.

Активісти вимагають від Росії надати інформацію щодо місця перебування Біленького та ще двох полонених - Миколи Ходуна та Максима Самофалова. Це потрібно для того, щоб можна було розпочати процедуру обміну полоненими. За словами учасників акції, сім'ї та близькі полонених отримували різноманітну інформацію щодо долі своїх рідних, але жодної офіційної інформації російська сторона їм не надала.

Організатори акції підготували звернення до посольства РФ у якому вимагають протягом місяця надати інформацію про місце перебування трьох в'язнів Біленького, Худана та Самофалова а також надати контакти їх адвокатів. Організатори підкреслюють, що якщо їхні вимоги не будуть виконані вони перейдуть до "більш рішучих дій".

Під посольством чергують представники Національної поліції України.

Активісти пікетують посольство РФ з вимогою звільнити політв'язнів / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Як відомо, у серпні 2014 року доброволець Роман Біленький був поранений і потрапив у полон у складі розвідгрупи «Азова» в районі села Рози Люксембург на Донеччині.

Після цього з'явилася інформацію що Біленького у складі гумконвою було переправлено на територію РФ. Офіційної інформації щодо місця перебування та стану здоров'я Біленького наразі немає. Також немає офіційної інформації щодо місцязнаходження Максима Худана та Миколи Самофалова.