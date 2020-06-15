У ростовському СІЗО, де тримують кримських політв'язнів, спалах коронавірусу

У СІЗО №5 Ростова-на-Дону, де утримуються фігуранти червоногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір» Ескендер Абдулганієв і Арсен Абхаїров, зафіксували спалах коронавірусу, у зв'язку з чим засідання у цій справі перенесли на 29 червня.

Про це повідомляє у Facebook Кримська солідарність.

«Адвокатів і перекладачів, які прибули на засідання з Криму, про це не повідомили, оскільки суд дізнався про подію (спалах коронавірусу в СІЗО - ред.) лише в першій половині дня», - повідомляє Кримська солідарність.

За словами адвоката Назіма Шейхмамбетова, ризик зараження підзахисних у ростовському СІЗО величезний.

«Умови слідчого ізолятора, неможливість дотримання соціальної дистанції, і заходи, які могли б мінімізувати ризик зараження і поширення коронавірусу, в СІЗО практично зведені до нуля. Дай Бог, щоб вогнище було локалізовано і ніхто не постраждав. Але, знаючи реальність слідчих ізоляторів, можу сказати, що ризик зараження величезний», - цитує Шейхмамбетова Кримська солідарність.

За словами адвоката, він заявив клопотання про те, щоб суд витребував інформацію про стан здоров'я підсудних, які 10 червня були в суді і контактували з суддями, прокурором і адвокатами.

«Якщо підсудні захворіли коронавірусом, то всім необхідно самоізолюватись. Суд дане клопотання задовольнив і найближчим часом повідомить результати", - говорить адвокат.

Як повідомлялося, фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» (красногвардійська група) Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова було затримано 14 лютого 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. ФСБ Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше Емірусеїнов, Абхаїров і Абдулганієв заявили, що під час обшуку в їхніх будинках співробітники ФСБ підкинули їм заборонену літературу.