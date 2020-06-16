Рада ухвалила зміни до закону про військову службу
За ухвалення відповідного законопроєкту за основу проголосували 310 народних депутатів і стільки ж - за ухвалення закону в цілому, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Законом передбачено внесення зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яка виключає Державну прикордонну службу та Службу безпеки України з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби.
При цьому бойовий досвід, морально-ділові якості та мотивація до військової служби прикордонників та правоохоронців СБУ, попри їхній фізичний стан, можуть бути реалізовані на інших посадах.
Реалізація закону не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.
Цей закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.