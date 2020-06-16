Рада підтримала закон про визнання особою без громадянства

Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства”.

Відповідне рішення підтримали 331 народний депутат за мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон визначає створення процедури визнання особою без громадянства, що надалі надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України - посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад 2 роки – отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Окрім цього, законом передбачається внести зміни до законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про імміграцію», «Про безоплатну правову допомогу», «Про судовий збір», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про виконавче провадження», Кодекс адміністративного судочинства, з метою надання особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, права на безоплатну вторинну правову допомогу та звільнити їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

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Також законом вносяться зміни до закону «Про зайнятість населення» задля надання можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.