Україна має визначитися з позицією щодо сурогатного материнства — Денісова

Україна повинна визначити позицію держави щодо комерційної послуги «сурогатного материнства» або альтруїстичного народження, а також конкретизувати вимоги до батьків, які мають намір скористатися зазначеним методом.

Як повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook за підсумками участі в онлайн засіданні робочої групи щодо законодавчого врегулювання питань про сурогатне материнство, створеної при Комітеті з питань здоров'я нації, наразі 144 родини з різних країн світу звернулись до Уповноваженого ВР з прав людини стосовно возз'єднання зі своїми дітьми, народженими від сурогатних матерів, і яких наразі налічується 155.

“На сьогодні до мене звернулося 144 родини з різних країн світу, зокрема з Китаю, Іспанії, Італії, Франції, Німеччини стосовно возз'єднання зі своїми дітьми, яких наразі – 155. ...За мого сприяння та завдяки спільній роботі Міністерства закордонних справ України, Міністерства юстиції України та Державної міграційної служби ці батьки отримали необхідні документи для того, щоб забрати своїх малюків та повернутися з ними додому. Деякі з них вже виїхали з України”, - йдеться у дописі.

Денісова водночас наголосила, що в Україні відсутнє національне законодавство, яке б, насамперед, захищало права дитини, визначало права і обов'язки батьків, а також сурогатних матерів. Наразі це питання регулюється лише ст.123 Сімейного кодексу та відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я. На думку Омбудсмана, Україні потрібно мінімізувати ризики, які несе в собі використання сурогатного способу запліднення і народження дитини, зокрема в рамках запобігання торгівлі дітьми.

“Переконана, що потрібно визначити позицію держави щодо комерційної послуги «сурогатного материнства» або альтруїстичного народження, а також конкретизувати вимоги до батьків, які мають намір скористатися зазначеним методом”, - наголосила Денісова, висловивши сподівання, що у рамках робочої групи буде напрацьовано комплексний дієвий законопроєкт, який захищатиме права дитини, визначить права та обов'язки їх батьків, а також сурогатних матерів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ надало дозволи на в’їзд до України 79 іноземцям, які хочуть забрати своїх дітей, народжених від сурогатних матерів.

За словами Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової, до неї звернулося 91 подружжя стосовно розв'язання питань з документами для 97 дітей, народжених від сурогатних матерів в Україні.

У столичному готелі "Венеція", який є відділенням клініки Biotexcom, на початку травня перебувала 51 дитина, народжена методом сурогатного материнства. Батьки не могли забрати дітей через карантинні обмеження.

У парламенті 15 травня зареєстрували законопроєкт №3488, який запроваджує ліцензування клінік і кримінальну відповідальність за порушення під час сурогатного материнства.

Міністерство соціальної політики наголосило на необхідності розробки національної політики щодо сурогатного материнства.