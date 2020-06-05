Смерть дитини у Запоріжжі: Денісова звернулася до Нацполіції та Міносвіти

Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова закликала голову Нацполіції Ігоря Клименка взяти під особистий контроль досудове розслідування загибелі однорічної дитини у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу омбудсмена у Facebook.

"Людмила Денісова звернулася до голови Національної поліції України з проханням взяти на особистий контроль досудове розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за фактами жорстокого поводження з дитиною, що призвело до її загибелі", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, трагедія сталася внаслідок застосування до малої дитини насильницьких дій з боку власниці нелегального приватного закладу дошкільної освіти, та призвів до смерті дитини..

Тож до Міністерства освіти і науки Денісова направила запит, в якому наголосила, що трагедії можна було б уникнути у разі достатнього задоволення потреб населення у послузі дошкільної освіти.

"Вказана ситуація, а також непоодинокі випадки травмування та порушення права дітей на безпечні умови перебування у приватних закладах дошкільної освіти стають можливими через відсутність належної державної політики, спрямованої на виконання обов’язку держави щодо забезпечення конституційного права дітей на освіту», - зазначили у листі до МОН.

Уповноважений також наголосила, що відповідно до законодавства дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою системи безперервної освіти в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі поліція розслідує обставини та причини смерті однорічної дівчинки, яку батьки віддали до дитячого центру, що діяв у приватному помешканні.

5 червня Шевченківський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 51-річній виховательці приватного нелегального садочка, яку підозрюють у вбивстві дитини.