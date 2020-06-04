Смерть в дитсадку Запоріжжя: "вихователька" прив’язала подушку до обличчя дитини

Адвокат потерпілих — батьків дівчинки, яка загинула у нелегальному “дитячому садочку” в Запоріжжі — заявляє, що “вихователька” прив’язала подушку до обличчя однорічної дитини, а коли зрозуміла, що дівчинка задихнулася, намагалася приховати сліди злочину.

Про це адвокат Теймур Мамедов написав у Facebook та додав відео зі встановлених у квартирі камер відеонагляду, записи з яких обвинувачена намагалася стерти.

“При вивченні відео ми виявили, що вона (підозрювана — ред.) намагалася приховати факти: вона видаляла відео, але залишилися фрагменти файлу, ми відновили, по чистій випадковості, звук, і зрозуміли, що вона не робила реанімаційних дій, а в першу чергу прийняла дії, спрямовані на приховування злочину”, - заявив адвокат потерпілих.

На відеозаписі, який виклав Мамедов, видно, що обвинувачена бере подушку і кладе її на обличчя дитини, яка плаче, та прив’язує подушку до голови дитини, після чого виносить дівчинку до іншої кімнати. Адвокат додає, що в такому стані дитина перебувала без нагляду близько 10 хвилин, внаслідок чого задихнулась.

Також він повідомив, що сьогодні Шевченківський райсуд Запоріжжя мав обрати запобіжний захід підозрюваній, але після тривалого засідання розгляд справи перенесли на завтра.

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Як раніше повідомлялось, 51-річна підозрювана організувала у своїй квартирі приватний "дитячий центр", до якого набирала дітей різного віку.

29 травня до цього "центру" батьки принесли на так званий пробний день однорічну Олесю. Вже за кілька годин "вихователька" зателефонувала батькам і повідомила, що їхня дитина не дихає. Попередньо встановлено, що дівчинка загинула, захлинувшись під час блювання.