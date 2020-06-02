У Запоріжжі поліція розслідує обставини смерті однорічної дівчинки

У Запоріжжі поліція розслідує обставини та причини смерті однорічної дівчинки, яку батьки віддали до дитячого центру у приватному помешканні.

Трагедія сталась в Шевченківському районі Запоріжжя чотири дні тому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«29 травня близько 10:45 до Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення про смерть малолітньої дитини. Встановлено, що того дня близько 9-ї ранку мати однорічної дівчинки привела її до жительки 1969 року народження та залишила для догляду. Через деякий час дитина померла. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України», - прокоментувала журналістам речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська.

За її словами, однорічну дівчинку до розвиваючого центру на дому привели батьки. Вони зазначили, що жінка називала себе кваліфікованою нянею, заявляла, що має три вищі освіти та займається з дітьми розвиваючими заняттями. 29 травня батьки віддали доньку на так званий пробний день, але за годину після того, як лишили дитину на няню, отримали телефонний дзвінок зі словами: «ваша дитина не дихає». Вихователька повідомила батькам, що малеча захлинулась під час блювання.

Наразі триває судмедекспертиза, яка встановить справжню причину смерті дитини. Правоохоронці також перевіряють законність діяльності «квартирного центру».

Якщо провина «приватної няні» буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.