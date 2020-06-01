Як убезпечити дітей на майданчиках - поради батькам

Центр громадського здоров'я надав поради, як убезпечити дітей від травматизму на дитячих майданчиках Міжнародний день захисту дітей.

Про те, на що батькам потрібно звернути увагу при прогулянці з дітьми на дитячих майданчиках, Центр громадського розповів в Facebook.

"1 червня — Міжнародний день захисту дітей. Здебільшого улюбленим видом відпочинку є ігри на відкритих майданчиках, які не завжди є безпечними. Діти травмуються там через те, що дорослі сприймають майданчики, як безпечне місце для дозвілля дітей. Але слід пам’ятати, що діти, особливо коли вони захоплені грою, не завжди розуміють, що ризикують травмуватися. ...Розповідайте дитині про ці правила безпечної поведінки на майданчику. З часом дитина зрозуміє та запам’ятає їх, що дозволить мінімізувати ризик виникнення травм і отримувати від такого дозвілля лише користь та задоволення", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ зазначили що серед випадків вуличного травматизму, які щорічно реєструють в Україні, найбільша кількість припадає на поверхневі і глибокі рани, вивихи, розтягнення, травмування суглобів та м’язів, переломи кісток верхніх та нижніх кінцівок.

Для уникнення травмування на майданчику, в ЦГЗ нагадали, що необхідно слідкувати за тим, щоб дитина не торкалася руками обличчя, а особливо слизових оболонок. Привчайте її до того, щоб під час чхання або кашлю – прикривала рот згином ліктя. Намагайтесь уникнути тісного контакту вашої дитини з іншими дітьми.

Варто, щоб під час прогулянок у вас завжди були з собою чиста вода, серветки, антисептичний засіб та пластир. Вдома обов’язково необхідно ретельно вимити руки собі та дитині теплою водою з милом, протягом 20-40 секунд.

Перед початком гри на майданчику батьки мають перевірити чи ігрове обладнання у справному стані, а також переконатися, що всі частини, а особливо рухомі надійно закріплені та відсутні виступаючи елементи з гострими краями.

Слід перевірити, щоб на майданчику не було пляшок, скла, гострих деталей, шприців тощо. Особливо ретельно перевірте пісочницю.

Дорослі також мають подбайти, щоб одяг та взуття дитини були зручними та не заважали їй вільно рухатися. Бажано, щоб одяг не мав елементів, які б чіплялись або застрягти в ігровому обладнанні: довгі шнурки, застібки, прикраси тощо. Взуття повинно бути на неслизькій підошві та надійно фіксуватися на ногах. Влітку бажано одягати шкарпетки та дбати про захист від сонця. Одягайте дитині головний убір та використовуйте сонцезахисні засоби для шкіри.

Батьків закликають ніколи не залишати дитину без нагляду і уважно спостерігати за дитиною, коли вона на рухомому та високому ігровому обладнанні. "Не допускайте, щоб дитина опинилася занадто близько до обладнання, коли там перебувають інші діти", - наголосили у ЦГЗ.

Дорослі мають переконатися, що відкриті отвори на ігрових конструкціях достатнього розміру, щоб частини тіла дитини не могли у них застрягти, для гри обирати те обладнання, яке відповідає віку та зросту дитини.

Крім того, необхідно звернути увагу на покриття, особливо у місцях, на які може спуститися або впасти дитина. Оптимально, щоб покриття було достатньо м’яким та мало ударопоглинальні властивості, як пісок, гума, гравійний відсів, штучна трава тощо. Також слід перевірити на дотик поверхні: спуски, поручні. Вони не повинні бути занадто гарячими або ж навпаки – холодними.

У Центрі громадського здоров'я зауважили, що смертність дітей віком до п'яти років у всьому світі зменшилася з 12,6 млн у 1990 році до 5,4 млн у 2017 році. Це означає, що щодня помирають 15 000 дітей порівняно з 34 000 у 1990 році.

З 1990 року глобальний коефіцієнт смертності дітей віком до п'яти років знизився на 58%: з 93 випадків на 1 000 новонароджених у 1990 році до 39 у 2017 році.