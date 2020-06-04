Смерть дівчинки у Запоріжжі: власниці нелегального дитсадка оголосили підозру

Власниці нелегального дитсадка в Запоріжжі, в якому загинула однорічна дівчинка, повідомили про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

"Прокуратура Запорізької області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом смерті малолітньої дитини у нелегальному дитячому садочку. 29.05.2020 на адресу нелегального закладу було викликано бригаду швидкої допомоги, лікарі якої констатували смерть однорічної вихованки садочка внаслідок закриття просвітів дихальних шляхів шлунковим вмістом", - йдеться у повідомленні.

Як встановило слідство, 51-річна жителька обласного центру облаштувала дошкільний заклад просто у власній трикімнатній квартирі однієї з багатоповерхівок спального району міста. Не маючи жодних дозвільних документів на подібну діяльність та відповідних санітарно-гігієнічних умов у приміщенні, вказана особа розміщувала оголошення про надання послуг "професійної няні" на інтернет-порталі OLX.

За наслідками проведення першочергових слідчих дій, фігурантці провадження повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини), вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, у Запоріжжі поліція розслідує обставини та причини смерті однорічної дівчинки в дитячому центрі у приватному помешканні.

Однорічну дівчинку до "розвивального центру" на дому привели батьки. Вони зазначили, що жінка називала себе кваліфікованою нянею, заявляла, що має три вищі освіти та займається з дітьми розвивальними заняттями. 29 травня батьки віддали доньку на так званий пробний день, але за годину після того, як лишили дитину на няню, отримали телефонний дзвінок зі словами "ваша дитина не дихає". Вихователька повідомила батькам, що малеча захлинулася під час блювання.

Якщо провина "приватної няні" буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: Depo.Запоріжжя